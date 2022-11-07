Ченнинг Фрай: «В «Юте» Митчелл был маленьким поросенком, все время жадничал»

Чемпион НБА в составе (2016) отметил изменения в игре после перехода защитника из «Юты».

«Он улучшил качество бросков. На мой взгляд, Донован Митчелл был маленьким поросенком, когда играл за «Юту». Он все время жадничал, когда дело касалось бросков.

Раньше он хотел владеть мячом всегда. Теперь он играет в настоящий баскетбол и берет на себя только тогда, когда это помогает победить. Мне нравится, как он выступает за «Кавс», – заявил Фрай.

На старте нынешнего сезона Митчелл набирает 30,5 очка, 6,5 передачи, 4 подбора и 1,5 перехвата при реализации 43,3% из-за дуги.

МБА – глоток свежего воздуха в Единой лиге, Банкеро – новый Коулмен. Мои любимые игроки и команды октября