Остин Ривз о самом активном трештокере НБА: «Вся команда «Мемфиса». Было приятно сделать их в плей-офф»

Свингмен « » во время интервью ответил на вопрос, кого считает самым активным трештокером НБА.

«Вся команда « ». Все они что-то говорят.

Было приятно сделать их в плей-офф», – признался Ривз.

Звездный разыгрывающий « » поставил лайк под сообщением, в котором приводится цитата Ривза.

В плей-офф-2023 «озерники» прошли «Гризлис» в шести матчах.

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