Остин Ривз о самом активном трештокере НБА: «Вся команда «Мемфиса». Было приятно сделать их в плей-офф»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Мемфис НБА Стефен Карри Остин Ривз Баскетбол

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз во время интервью ответил на вопрос, кого считает самым активным трештокером НБА.

«Вся команда «Мемфиса». Все они что-то говорят.

Было приятно сделать их в плей-офф», – признался Ривз.

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