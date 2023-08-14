Остин Ривз о самом активном трештокере НБА: «Вся команда «Мемфиса». Было приятно сделать их в плей-офф»
Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз во время интервью ответил на вопрос, кого считает самым активным трештокером НБА.
«Вся команда «Мемфиса». Все они что-то говорят.
Было приятно сделать их в плей-офф», – признался Ривз.
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