Джейлен Барфорд: «Наша цель – вновь дойти до финала, только теперь его нужно выиграть»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Барфорд поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, что это очевидно. Наша цель – вновь дойти до финала, только теперь его нужно выиграть. В течение сезона нужно одержать как можно больше побед и остаться всем здоровыми. Главное, всегда быть в правильном настроении и получать удовольствие от игры.

А каковы личные цели в предстоящем сезоне?

Выиграть золотые медали и забрать титул MVP. Но выиграть титул с командой, конечно же, важнее!» – сказал американец.

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