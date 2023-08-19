Джейлен Барфорд: «Наша цель – вновь дойти до финала, только теперь его нужно выиграть»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Джейлен Барфорд Баскетбол

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Барфорд поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, что это очевидно. Наша цель – вновь дойти до финала, только теперь его нужно выиграть. В течение сезона нужно одержать как можно больше побед и остаться всем здоровыми. Главное, всегда быть в правильном настроении и получать удовольствие от игры.

А каковы личные цели Джейлена Барфорда в предстоящем сезоне?

Выиграть золотые медали и забрать титул MVP. Но выиграть титул с командой, конечно же, важнее!» – сказал американец.

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий