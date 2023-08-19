Владислав Близнюк о переходе в «Локо»: «Я очень вдохновлен этим»
Новобранец «Локомотива-Кубань» Владислав Близнюк поделился впечатлениями от работы с краснодарской командой.
«Во-первых, попадание в «Локо» – это большой шаг вперед в моей карьере. Я очень вдохновлен этим. Буду работать еще усерднее, хочу показать, на что я действительно способен, и хочу закрепиться в составе.
Команда встретила очень хорошо, эмоции самые положительные, поэтому адаптация прошла нормально. Мы начали полноценную подготовку к чемпионату, и я уверен, что этот сезон для нас станет по настоящему успешным и мы добьемся высоких результатов.
Две новые команды в Лиге ВТБ? Я в этих изменениях, думаю, как и все остальные, вижу только плюсы. Добавились две команды, значит будет больше игр. А спортсмены любят больше играть, чем тренироваться. Это лучше и для нас, и для болельщиков», – заявил Близнюк.
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