Владислав Близнюк о переходе в «Локо»: «Я очень вдохновлен этим»

Новобранец « ива-Кубань» поделился впечатлениями от работы с краснодарской командой.

«Во-первых, попадание в «Локо» – это большой шаг вперед в моей карьере. Я очень вдохновлен этим. Буду работать еще усерднее, хочу показать, на что я действительно способен, и хочу закрепиться в составе.

Команда встретила очень хорошо, эмоции самые положительные, поэтому адаптация прошла нормально. Мы начали полноценную подготовку к чемпионату, и я уверен, что этот сезон для нас станет по настоящему успешным и мы добьемся высоких результатов.

Две новые команды в Лиге ВТБ? Я в этих изменениях, думаю, как и все остальные, вижу только плюсы. Добавились две команды, значит будет больше игр. А спортсмены любят больше играть, чем тренироваться. Это лучше и для нас, и для болельщиков», – заявил Близнюк.

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