Александр Щербенев о четвертьфинале Суперкубка против ЦСКА: «Они будут злыми и максимально настроенными на победу»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Александр Щербенев Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев считает, что игроки ЦСКА подойдут к матчу против краснодарского клуба в Суперкубке Единой лиги ВТБ с особым настроем.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в Москве на «ВТБ Арене» с 21 по 24 сентября. «Локо» встретится с армейцами в четвертьфинале. 

«Символично, что четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ мы играем с ЦСКА, который победили в полуфинальной серии в минувшем сезоне. Думаю, что игроки соперника будут злыми и максимально настроенными на победу, но и для нас крайне важно будет снова обыграть ЦСКА», - заявил Щербенев.

В минувшем сезоне краснодарцы в семи матчах прошли ЦСКА в полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

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