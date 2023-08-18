Александр Щербенев о четвертьфинале Суперкубка против ЦСКА: «Они будут злыми и максимально настроенными на победу»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» считает, что игроки ЦСКА подойдут к матчу против краснодарского клуба в Суперкубке Единой лиги ВТБ с особым настроем.

лиги ВТБ пройдет в Москве на «ВТБ Арене» с 21 по 24 сентября. « » встретится с армейцами в четвертьфинале.

«Символично, что четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ мы играем с ЦСКА, который победили в полуфинальной серии в минувшем сезоне. Думаю, что игроки соперника будут злыми и максимально настроенными на победу, но и для нас крайне важно будет снова обыграть ЦСКА», - заявил Щербенев.

В минувшем сезоне краснодарцы в семи матчах прошли в полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

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