Хави Паскуаль: «Матч-триллер стал таковым из-за нас же самих»

Главный тренер « » признался, что его расстроила концовка матча против «Локомотива-Кубань» (73:71).

В третьей четверти санкт-петербуржцы вели «+16», но позволили сопернику вернуться в игру.

«Большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать. Если по игре, то мы контролировали ход встречи более-менее весь матч, но в концовке этот самый контроль потеряли – не могли попасть штрафные, много фолили. Так что этот матч-триллер стал таковым из-за нас же самих.

У нас пока что по-прежнему есть проблемы с травмами, плюс, получил повреждение . Мы чувствуем немного грусти, несмотря на победу», – заявил Паскуаль.

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