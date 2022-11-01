Андрей Зубков вернется в строй не раньше декабря

Теги травмы ЦСКА Зенит Енисей Единая лига ВТБ Андрей Зубков Артем Клименко Сергей Торопов Баскетбол

Капитан «Зенита» Андрей Зубков продолжает восстанавливаться после повреждения связок голеностопного сустава.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», форвард должен приступить к тренировкам с командой в начале декабря.

Зубков получил травму в матче против «Енисея» (89:61) 18 октября. Таким образом, срок восстановления составит минимум 6 недель.

Отмечается также, что центровой Артем Клименко и форвард Сергей Торопов близки к возвращению в строй и могут сыграть в сегодняшнем матче против ЦСКА.

Ранее Клименко повредил связки стопы, а Торопов – заднюю мышцу бедра.

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