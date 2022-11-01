Андрей Зубков вернется в строй не раньше декабря

Капитан продолжает восстанавливаться после повреждения связок голеностопного сустава.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», форвард должен приступить к тренировкам с командой в начале декабря.

Зубков получил травму в матче против (89:61) 18 октября. Таким образом, срок восстановления составит минимум 6 недель.

Отмечается также, что центровой и форвард Сергей Торопов близки к возвращению в строй и могут сыграть в сегодняшнем матче против .

Ранее Клименко повредил связки стопы, а Торопов – заднюю мышцу бедра.

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