Андрей Зубков вернется в строй не раньше декабря
Капитан «Зенита» Андрей Зубков продолжает восстанавливаться после повреждения связок голеностопного сустава.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», форвард должен приступить к тренировкам с командой в начале декабря.
Зубков получил травму в матче против «Енисея» (89:61) 18 октября. Таким образом, срок восстановления составит минимум 6 недель.
Отмечается также, что центровой Артем Клименко и форвард Сергей Торопов близки к возвращению в строй и могут сыграть в сегодняшнем матче против ЦСКА.
Ранее Клименко повредил связки стопы, а Торопов – заднюю мышцу бедра.
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