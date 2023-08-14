Патрик Беверли: «Спокойно. «Филадельфия» процветает в трудностях»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Патрик Беверли Дэрил Мори Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли спокойно отнесся к заявлению защитника Джеймса Хардена, который отказался выступать за команду президента Дэрила Мори, назвав его лжецом.

Американский бизнесмен Дэвид Портной написал в соцсети: «RIP сезон «Филадельфии». Неплохая была попытка 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂».

«Да ладно тебе, cпокойно.......... «Филадельфия» процветает в трудностях», – ответил Беверли.

Беверли этим летом подписал однолетний контракт с командой.

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1 комментарий

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Максим Макеев
Спокойно. «Филадельфия» процветает в трудностях»

и нагаре
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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