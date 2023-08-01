Патрик Беверли считает, что «Клипперс» должны были взять титул в 2020 году, но помешали коронавирус и «пузырь»
Разыгрывающий Патрик Беверли считает, что «Клипперс» должны были взять чемпионский титул в 2020 году.
Беверли отреагировал на пост с изображением игроков «Клипперс» образца 2020 года с подписью «Все думали, что они станут чемпионами».
Патрик отреагировал: «Так бы и вышло, но случился «пузырь».
Сезон-19/20 НБА был прерван из-за эпидемии коронавируса. Чемпионат возобновили в «пузыре», калифорнийцы уступили во втором раунде «Денверу» (3-4).
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Фото: «Клипперс»
потенциал у них огромный, но в тот по он реализован не был
в каком то смысле возможно из за Дока по классике заставившего Георга бросать словно он Бадди Хилд
Не знаю насчет психологических проблем Джорджа в пузыре, может реальность, может всего лишь его оправдание за провальную игру, но была и масса объективных факторов, которые помешали Клипперс в тот год. ЛАК весь сезон набирали ход, готовясь выйти на пик в апреле-мае, а вместо этого все остановилось на несколько месяцев, не было возможности тренироваться, а потом возобновили сезон и почти сразу же с ПО. Одно это размыло разницу между фаворитами и середняками, сделав ПО непредсказуемым. В добавок на Клипперс сказались попадание в карантин Лу-Уилла на всю "регулярку" перед ПО, траур Монтреза, который вернулся лишь к ПО, до этого мяч в последний раз в руки брал чуть ли не полгода назад, травма Беверли и в регулярке и в ПО, Зубац ковидом переболел прямо перед возобновлением сезона. В целом команда выглядела очень неготовой в физическом плане, в серии с Денвером постоянно начинали матчи неплохо, но проваливались во вторых половинах. В нормальный сезон такое вряд ли бы случилось.