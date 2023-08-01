Патрик Беверли считает, что «Клипперс» должны были взять титул в 2020 году, но помешали коронавирус и «пузырь»

Разыгрывающий Патрик Беверли считает, что « » должны были взять чемпионский титул в 2020 году.

Беверли отреагировал на пост с изображением игроков «Клипперс» образца 2020 года с подписью «Все думали, что они станут чемпионами».

Патрик отреагировал: «Так бы и вышло, но случился «пузырь».

Сезон-19/20 НБА был прерван из-за эпидемии коронавируса. Чемпионат возобновили в «пузыре», калифорнийцы уступили во втором раунде «Денверу» (3-4).

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Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Фото: «Клипперс»