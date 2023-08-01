Патрик Беверли считает, что «Клипперс» должны были взять титул в 2020 году, но помешали коронавирус и «пузырь»

Теги Клипперс НБА фото Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий Патрик Беверли считает, что «Клипперс» должны были взять чемпионский титул в 2020 году.

Беверли отреагировал на пост с изображением игроков «Клипперс» образца 2020 года с подписью «Все думали, что они станут чемпионами».

Патрик отреагировал: «Так бы и вышло, но случился «пузырь».

Сезон-19/20 НБА был прерван из-за эпидемии коронавируса. Чемпионат возобновили в «пузыре», калифорнийцы уступили во втором раунде «Денверу» (3-4).

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Фото: «Клипперс»

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7 комментариев

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Гарун Алиев
Помешали 50 очков Джамала Мюррея
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unrecyclable
у Кавая на фото лицо, будто он во время фотосессии умудрился травму получить
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Максим Макеев
у клипов тогда играли и кашкай и георг( единственный по они проверили вдвоем) и произошел failed
потенциал у них огромный, но в тот по он реализован не был
в каком то смысле возможно из за Дока по классике заставившего Георга бросать словно он Бадди Хилд
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Fungus_Amongus
Я тоже так думаю. Риверс конечно сыграл свою роль, возможно и без ковида его неспособность вносить изменения по ходу матчей помешала бы Клипперс, но в тот год ЛАК были фаворитами, имели лучший состав и даже Кавай с Джорджем в тот сезон были здоровы, хоть и начинали его травмированными. Это должен был быть сезон Клипперс.
Не знаю насчет психологических проблем Джорджа в пузыре, может реальность, может всего лишь его оправдание за провальную игру, но была и масса объективных факторов, которые помешали Клипперс в тот год. ЛАК весь сезон набирали ход, готовясь выйти на пик в апреле-мае, а вместо этого все остановилось на несколько месяцев, не было возможности тренироваться, а потом возобновили сезон и почти сразу же с ПО. Одно это размыло разницу между фаворитами и середняками, сделав ПО непредсказуемым. В добавок на Клипперс сказались попадание в карантин Лу-Уилла на всю "регулярку" перед ПО, траур Монтреза, который вернулся лишь к ПО, до этого мяч в последний раз в руки брал чуть ли не полгода назад, травма Беверли и в регулярке и в ПО, Зубац ковидом переболел прямо перед возобновлением сезона. В целом команда выглядела очень неготовой в физическом плане, в серии с Денвером постоянно начинали матчи неплохо, но проваливались во вторых половинах. В нормальный сезон такое вряд ли бы случилось.
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Fungus_Amongus
Вообще, Клипперс самая пострадавшая от Ковида команда. Помимо пузыря в 2020, в год, когда они должны были стать чемпионами, ЛАК еще и в 2022-м в ПО не попали из-за того, что Джорджа отправили на карантин прямо перед матчами плей-ин. По-моему ЛАК единственная команда до сих пор, которая не вышла в ПО, хотя заняла 8-е место.
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Mr.BadGuy
Ответ Гарун Алиев
Помешали 50 очков Джамала Мюррея
Да Джамал тогда в огне был, нынешний Джамал еще не дотягивает до того уровня. Скорость невероятная была.
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