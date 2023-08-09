«Клипперс» гарантировали последний год в контракте Тайрона Лю

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Баскетбол

«Клипперс» гарантировали последний год (сезон-24/25) в контракте главного тренера Тайрона Лю.

«Финикс» и «Милуоки» во время поиска нового главного тренера проявляли серьезный интерес к Лю, но «Клипперс» не дали разрешение на проведение собеседования с 46-летним специалистом.

Лю возглавляет «Клипперс» с 2020 года.

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2 комментария

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Ужратый Гусениц
Сдается последний поход
В случае неудачи Лю, Джордж, Кавай, Уэстбрук и прочие ковингтоны/батюми будут обмениваться
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mqh9pzrxgf
Ответ Ужратый Гусениц
Сдается последний поход В случае неудачи Лю, Джордж, Кавай, Уэстбрук и прочие ковингтоны/батюми будут обмениваться
Да чистая платежка будет и можно с нуля начинать
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