«Клипперс» гарантировали последний год в контракте Тайрона Лю

« » гарантировали последний год (сезон-24/25) в контракте главного тренера .

«Финикс» и «Милуоки» во время поиска нового главного тренера проявляли серьезный интерес к Лю, но «Клипперс» не дали разрешение на проведение собеседования с 46-летним специалистом.

Лю возглавляет «Клипперс» с 2020 года.

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