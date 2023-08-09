«Клипперс» гарантировали последний год в контракте Тайрона Лю
«Клипперс» гарантировали последний год (сезон-24/25) в контракте главного тренера Тайрона Лю.
«Финикс» и «Милуоки» во время поиска нового главного тренера проявляли серьезный интерес к Лю, но «Клипперс» не дали разрешение на проведение собеседования с 46-летним специалистом.
Лю возглавляет «Клипперс» с 2020 года.
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