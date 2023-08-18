«Шарлотт» заключил негарантированный контракт с Тревоном Скоттом

Теги переходы Шарлотт НБА Тревон Скотт Баскетбол

«Шарлотт» подписал негарантированный контракт с легким форвардом Тревоном Скоттом (26 лет, 203 см).

В минувшем сезоне Скотт набирал 7,0 очка и 3,8 подбора за игру в матчах чемпионата Франции за «Фос Прованс».

В чемпионате G-лиги Тревон набирал 17,4 очка за игру.

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