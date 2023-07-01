«Хорнетс» подпишут максимальное продление контракта с Ламело Боллом – 5 лет, 260 млн

«Шарлотт» завершает подписание максимального продления контракта с Ламело Боллом (21 год, 198 см). Звездный разыгрывающий может заработать за пять лет до 260 миллионов долларов.

Действующий контракт Болла рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 10,9 миллиона.

В прошедшем сезоне Болл из-за травмы провел всего 36 матчей, набирая в среднем 23,3 очка, 6,4 подбора, 8,4 передачи и 1,3 перехвата. В начале марта защитник перенес операцию по поводу сломанной кости в правом голеностопном суставе. Игрок рассчитывает полностью восстановиться к тренировочному лагерю команды в сентябре.

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