«Хорнетс» подпишут максимальное продление контракта с Ламело Боллом – 5 лет, 260 млн

Теги переходы Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

«Шарлотт» завершает подписание максимального продления контракта с Ламело Боллом (21 год, 198 см). Звездный разыгрывающий может заработать за пять лет до 260 миллионов долларов.

Действующий контракт Болла рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 10,9 миллиона.

В прошедшем сезоне Болл из-за травмы провел всего 36 матчей, набирая в среднем 23,3 очка, 6,4 подбора, 8,4 передачи и 1,3 перехвата. В начале марта защитник перенес операцию по поводу сломанной кости в правом голеностопном суставе. Игрок рассчитывает полностью восстановиться к тренировочному лагерю команды в сентябре.

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10 комментариев

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maryat
Всех своих Болов обеспечит, остальным можно не работать
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Марсель Объелся
Как то жалко Шарлотт. Сразу сравнение с Халибёртоном напрашивается с идентичным контрактом. Ну в Тайриза как то больше веры, у него хотя бы лодыжка не хрустальная
+8
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Challenger13
Почему все клубы так спешат с этими продлениями после 3 года? После 4 года можно же дать. Посмотреть как игрок себя покажет. А не так как с Пулом - затрейдить пока контракт еще даже не вступил в силу.
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+5
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Nuteruoli
Вот это деньги, что за контракты полетели, хоккеистов жалко, в НХЛ 10 миллионов это уже самая высокая зарплата.
+5
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+4
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LBJ236
Ответ Марсель Объелся
Как то жалко Шарлотт. Сразу сравнение с Халибёртоном напрашивается с идентичным контрактом. Ну в Тайриза как то больше веры, у него хотя бы лодыжка не хрустальная
Жалко их болельщиков. Пока Майкл там будет рулить-этот бред будет продолжаться
+2
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fhneh
Имхо, не стоит он максималки. Надеюсь переубедит меня в ближайшие годы
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LBJ236
За что эти деньги... уже много травм... хождение по граблям продолжается... платить ему столько это безумие даже здоровому
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Александр Спирин
Чёто ржу.
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Марсель Объелся
Ответ LBJ236
Жалко их болельщиков. Пока Майкл там будет рулить-этот бред будет продолжаться
Да это не в Майкле дело, просто не повезло Шарлотту иметь такого травмирующегося фрэнчайза
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