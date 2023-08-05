Франк Ниликина подпишет частично гарантированный контракт с «Шарлотт»

« » договорился с разыгрывающим (25 лет, 193 см) о подписании частично гарантированного 1-летнего контракта.

Ниликина был интересен европейским клубам, но в итоге остается в .

В минувшем сезоне восьмой номер драфта-2017 выступал за «Даллас». Француз набирал в среднем 2,9 очка за 12,9 минуты на паркете.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!