Франк Ниликина подпишет частично гарантированный контракт с «Шарлотт»

Теги переходы Шарлотт НБА Франк Ниликина Баскетбол

«Шарлотт» договорился с разыгрывающим Франком Ниликиной (25 лет, 193 см) о подписании частично гарантированного 1-летнего контракта.

Ниликина был интересен европейским клубам, но в итоге остается в НБА.

В минувшем сезоне восьмой номер драфта-2017 выступал за «Даллас». Француз набирал в среднем 2,9 очка за 12,9 минуты на паркете.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий