Франк Ниликина подпишет частично гарантированный контракт с «Шарлотт»
«Шарлотт» договорился с разыгрывающим Франком Ниликиной (25 лет, 193 см) о подписании частично гарантированного 1-летнего контракта.
Ниликина был интересен европейским клубам, но в итоге остается в НБА.
В минувшем сезоне восьмой номер драфта-2017 выступал за «Даллас». Француз набирал в среднем 2,9 очка за 12,9 минуты на паркете.
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