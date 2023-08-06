Ар Джей Хантер подпишет контракт с «Шарлотт»

Теги переходы Шарлотт НБА Ар Джей Хантер Баскетбол

Свободный агент Ар Джей Хантер (29 лет, 196 см) достиг соглашения с «Шарлотт», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс со ссылкой на агентов игрока.

По информации журналиста Charlotte Observer Рода Буна, стороны подпишут негарантированный контракт на один год.

Хантер был выбран «Бостоном» на драфте 2015 года под 28-м номером. Атакующий защитник провел в лиге 45 матчей с показателями 3 очка и 1 подбор в среднем за встречу. Хантер не выступал в НБА с 2019 года.

С 2019 по 2021 год защитник играл в Турции за «Тюрк Телеком» и «Галатасарай». В сезоне-2021/22 Хантер выступал за «Сидней», но в январе выбыл до конца сезона из-за разрыва сухожилия надколенника.

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