«Сакраменто» откроет новый сезон гостевым матчем против «Юты»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Юта календарь Баскетбол

Одно из главных открытий сезона-22/23 «Сакраменто» откроет новый регулярный чемпионат гостевым матчем против «Юты», который состоится 25 октября.

Первая домашняя встреча «Кингз» запланирована на 27 октября, когда команда Майка Брауна встретится с «Голден Стэйт».

В плей-офф-2023 «Уорриорз» прошли «Кингз» в семи матчах.

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