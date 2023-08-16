«Сакраменто» откроет новый сезон гостевым матчем против «Юты»

Одно из главных открытий сезона-22/23 « » откроет новый регулярный чемпионат гостевым матчем против «Юты», который состоится 25 октября.

Первая домашняя встреча «Кингз» запланирована на 27 октября, когда команда Майка Брауна встретится с « ».

В плей-офф-2023 «Уорриорз» прошли «Кингз» в семи матчах.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное