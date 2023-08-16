«Сакраменто» откроет новый сезон гостевым матчем против «Юты»
Одно из главных открытий сезона-22/23 «Сакраменто» откроет новый регулярный чемпионат гостевым матчем против «Юты», который состоится 25 октября.
Первая домашняя встреча «Кингз» запланирована на 27 октября, когда команда Майка Брауна встретится с «Голден Стэйт».
В плей-офф-2023 «Уорриорз» прошли «Кингз» в семи матчах.
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