Джок Лэндейл получил травму голеностопа в товарищеском матче с Южным Суданом

Теги Хьюстон сборная Австралии НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джок Лэндейл сборная Южного Судана Баскетбол

Стартовый центровой сборной Австралии Джон Лэндейл получил повреждение во время товарищеского матча с Южным Суданом (88:67). Чемпионат мира начнется на следующей неделе.

Лэндейл подвернул голеностоп в первой четверти встречи, неудачно приземлившись на ногу оппонента. Бигмэн «Рокетс» сразу удалился в подтрибунное помещение.

Степень повреждения неизвестна. Игроку предстоит пройти обследование в ближайшее время.

На товарищеский матч с Францией, который пройдет 22 августа, австралийцы изначально планировали отправиться с ростером из 13 человек на случай, если один из игроков получит травму.

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