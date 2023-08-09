Ричард Джефферсон: «Доновану Митчеллу нужно прибавить в своей игре, чтобы не получилось, как с Лиллардом»

Теги Кливленд Ричард Джефферсон Портленд НБА Дэмиан Лиллард Донован Митчелл Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Кавальерс» Ричард Джефферсон оценил шансы клуба на сохранение в составе защитника Донована Митчелла на длительный срок.

«Если «Кливленд» будет в финале конференции, то их шансы на это повысятся. И я думаю, что по своем потенциалу они, конечно, команда именно такого уровня.

Но должен сказать, что Доновану Митчеллу нужно прибавить в своей игре. Он должен сделать так, чтобы не получилось, как с Дэймом Лиллардом, говорю это со всем уважением. Донован должен начать делать товарищей по команде лучше. Он должен тянуть одноклубников за собой. Ему нужно чуть меньше акцентироваться на наборе очков, взяв на себя функции человека, который контролирует игру», – заявил Джефферсон.

Лиллард в межсезонье-2023 после многих лет в «Портленде» запросил обмен, так и не добравшись с командой до финала НБА.

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