Ричард Джефферсон: «Доновану Митчеллу нужно прибавить в своей игре, чтобы не получилось, как с Лиллардом»

Чемпион НБА в составе «Кавальерс» оценил шансы клуба на сохранение в составе защитника на длительный срок.

«Если « » будет в финале конференции, то их шансы на это повысятся. И я думаю, что по своем потенциалу они, конечно, команда именно такого уровня.

Но должен сказать, что Доновану Митчеллу нужно прибавить в своей игре. Он должен сделать так, чтобы не получилось, как с Дэймом Лиллардом, говорю это со всем уважением. Донован должен начать делать товарищей по команде лучше. Он должен тянуть одноклубников за собой. Ему нужно чуть меньше акцентироваться на наборе очков, взяв на себя функции человека, который контролирует игру», – заявил Джефферсон.

Лиллард в межсезонье-2023 после многих лет в « » запросил обмен, так и не добравшись с командой до финала НБА.

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