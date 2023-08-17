Адвокат Максим Калинов: «Борису Спрыгину грозит до семи лет за ДТП»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что баскетболист любительской команды «Бизоны» Борис Спрыгин может получить до семи лет за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в котором пострадала его пассажирка. Спортсмен, скорее всего, получит условный срок.

«В истории с Борисом Спрыгиным, который попал в Москве в ДТП, оставил место происшествия, имеется информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому юридическая квалификация его действий будет по статье 264 ч. 2, пункты «а» и «б» — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, если это будет доказано. Наказание по данной статье будет от трех до семи лет лишения свободы.

Повторюсь, здесь необходимо будет провести экспертизу пассажирки. И если будет установлено, что ей причинен тяжкий вред здоровью, дело будет возбуждено. И срок — от трех до семи лет, а не два года, как пишут СМИ, потому что это часть 2 статьи 264 УК РФ. Речь идет именно о совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места ДТП. Поэтому наказание будет таким.

Насколько я понимаю, баскетболист не был судим, так что реальный срок ему вряд ли грозит. Но если дело будет направлено в суд и его вина будет доказана, то условный срок, конечно, ему грозит», — передает слова Калинова «Газета.ru».

Спрыгин врезался в дерево на Подольской улице в Москве на кабриолете Ford Mustang GT. Баскетболист покинул место происшествия, но позже был задержан в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Как утверждает телеграм-канал Shot, на баскетболиста составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки. Его ждут штрафы на сумму около 50 тыс рублей и лишение водительских прав.

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)