Китайский болельщик утверждает, что Харден отказался подписывать майку «Сиксерс»
Китайский болельщик утверждает, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден отказал ему и его другу в ответ на просьбу оставить автографы на майках команды.
Мужчина написал об этом на китайском спортивном форуме, выложив фотографии, которые подтверждают его участие в одном из мероприятий с участием Хардена. Баскетболист НБА совершает турне по Китаю.
Харден в межсезонье-2023 запросил обмен из «Филадельфии». На этой неделе он назвал президента клуба Дэрила Мори «лжецом».
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
хьюстон отказался возвращать его летом следовательно тоже дизреспект
бруклин тоже дизреспект
все дизреспект🙃
А если его не обменяют будет играть в майке 76х, или в своей?