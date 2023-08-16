Китайский болельщик утверждает, что Харден отказался подписывать майку «Сиксерс»

Китайский болельщик утверждает, что звездный защитник «Филадельфии» отказал ему и его другу в ответ на просьбу оставить автографы на майках команды.

Мужчина написал об этом на китайском спортивном форуме, выложив фотографии, которые подтверждают его участие в одном из мероприятий с участием Хардена. Баскетболист НБА совершает турне по Китаю.

Харден в межсезонье-2023 запросил обмен из «Филадельфии». На этой неделе он назвал президента клуба Дэрила Мори «лжецом».

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