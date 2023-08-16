Китайский болельщик утверждает, что Харден отказался подписывать майку «Сиксерс»

Теги происшествия Филадельфия НБА болельщики Джеймс Харден Баскетбол

Китайский болельщик утверждает, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден отказал ему и его другу в ответ на просьбу оставить автографы на майках команды.

Мужчина написал об этом на китайском спортивном форуме, выложив фотографии, которые подтверждают его участие в одном из мероприятий с участием Хардена. Баскетболист НБА совершает турне по Китаю.

Харден в межсезонье-2023 запросил обмен из «Филадельфии». На этой неделе он назвал президента клуба Дэрила Мори «лжецом».

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5 комментариев

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Максим Макеев
а фанаты то при чем в его обиде? форм дорогого ему клипперс нет еще
хьюстон отказался возвращать его летом следовательно тоже дизреспект
бруклин тоже дизреспект
все дизреспект🙃
+3
0
+3
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Swhat
😱
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Райли Карри
ОООО,
А если его не обменяют будет играть в майке 76х, или в своей?
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Maturmalai
Обижать китайских фанатов игроку в его ситуации - вещь недальновидная.
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Сергей Ратников
прикольно было бы если фанат дал на подпись майку клипперс :)
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