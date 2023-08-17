Борис Спрыгин: «Пытался увернуться от кошки и врезался в дерево. Во время ДТП был трезвый»

Теги происшествия любительский баскетбол Баскетбол

Баскетболист любительской команды «Бизоны» Борис Спрыгин рассказал свою версию произошедшего ДТП. Игрок утверждает, что врезался в дерево, пытаясь увернуться от кошки на дороге, и во время происшествия был трезвым.

«Произошло ДТП, я был в своей машине за рулем. Кошка перебегала дорогу. Я, конечно же, не хотел задавить ее и пытался увернуться, из‑за чего врезался в дерево.

У девушки, которая была со мной в автомобиле, перелом ноги. Сознания она не теряла, я помог достать ее. У нее нет претензий ко мне. Вызвали скорую, она отправилась в больницу, а я пошел домой отмываться от крови. У меня тоже были раны, но я не стал обращаться к врачам. Со мной все в порядке.

Во время ДТП я был трезвый. Когда пришел домой, решил снять стресс, немного выпил.

При этом меня подают в интернете как преступника какого‑то, хотя я никого не убивал, ничего страшного не произошло. В тот момент полиция объявила меня в федеральный розыск. Мне инкриминируют нарушение по статье 12.27 часть 2 (КоАП РФ). В итоге полиция опросила меня и отпустила, я уже дома. Проблем никаких нет, тема высосана из пальца», — передает слова Спрыгина «Матч ТВ».

Спрыгин врезался в дерево на Подольской улице в Москве на кабриолете Ford Mustang GT. Баскетболист покинул место происшествия, но позже был задержан в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Как утверждает телеграм-канал Shot, на баскетболиста составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки. Его ждут штрафы на сумму около 50 тыс рублей и лишение водительских прав.

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3 комментария

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Yony
Ну, у меня тоже похожая история была. Что смешно, ехал с матча УГМК Евролиги. Еще когда Баранова играла. Выкинуло из колеи. Долбанулся об дерево (был с детьми - никто не постридал). ДПС приехали оформили, машину на эвакуатор, мы пошли в кафе, выпил я. Потом говорили, что был пьяный. Хотя гайцы все зафиксировали.

АПД. Вспомнил потому что Баранова вроде как за Бизонов играла. Типа единственная дама среди мужчин))
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djoka joke
красиво стелит, зараза
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RAMIK
Прям новый АЕ!
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