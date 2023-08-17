Баскетболист команды «Бизоны» врезался в дерево в Москве на своем кабриолете. Он оставил спутницу в машине, а сам ушел домой пешком

Баскетболист любительской команды «Бизоны» Борис Спрыгин врезался в дерево на Подольской улице в Москве на своем кабриолете Ford Mustang GT, информирует телеграм-канал Baza. На пассажирском сиденье ехала его спутница.

Как сообщают очевидцы, Спрыгин сразу покинул место происшествия. Более того, пишет Baza со ссылкой на источник, 33-летний баскетболист «какое-то время простоял у машины, затем спросил у своей девушки, пойдет ли она домой пешком и, не получив ответа, ушел пешком сам».

По словам очевидцев, потерпевшая «плохо формулировала мысли». Сразу после происшествия ее увезли в больницу.

Мужчину задержали в его квартире. Сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как утверждает телеграм-канал Shot, на баскетболиста составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки. Его ждут штрафы на сумму около 50 тыс рублей и лишение водительских прав.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?