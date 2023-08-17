Баскетболист команды «Бизоны» врезался в дерево в Москве на своем кабриолете. Он оставил спутницу в машине, а сам ушел домой пешком

Теги происшествия любительский баскетбол Баскетбол

Баскетболист любительской команды «Бизоны» Борис Спрыгин врезался в дерево на Подольской улице в Москве на своем кабриолете Ford Mustang GT, информирует телеграм-канал Baza. На пассажирском сиденье ехала его спутница.

Как сообщают очевидцы, Спрыгин сразу покинул место происшествия. Более того, пишет Baza со ссылкой на источник, 33-летний баскетболист «какое-то время простоял у машины, затем спросил у своей девушки, пойдет ли она домой пешком и, не получив ответа, ушел пешком сам».

По словам очевидцев, потерпевшая «плохо формулировала мысли». Сразу после происшествия ее увезли в больницу.

Мужчину задержали в его квартире. Сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как утверждает телеграм-канал Shot, на баскетболиста составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки. Его ждут штрафы на сумму около 50 тыс рублей и лишение водительских прав.

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11 комментариев

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Юра Ковтун
Ответ nata shima
Посадить обоих
Кабриолет тоже?
+6
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Жека Першингов
Ответ nata shima
Посадить обоих
и Спрыгина, и дерево?
+2
0
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мутятя
50.000 р… Это один раз ТО Мустангу не сделает.
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Sir-Alexander-Chapman Ferguson
Настоящий Бизон )
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Запад-Восток
Спрыгнуть хотел по пьяни., не получилось, дерево помешало.
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Назар Игорь
А пятый протокол за оставление без помощи травмированного по его вине человека составлять не обязательно? Или это только дело его совести?
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Макс Николаев
Кавалер года.
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Sgi
Ответ Alex Rhea
штраф 50 кэсов за по сути покушение не убйитсво (при определённых обстоятельствах массовое)
Покушение на дерево ?
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Sgi
Ответ nata shima
Посадить обоих
Дерево и машину ?
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