Пол Пирс: «Я не вижу в НБА этого духа соперничества. Подписал контракт на 150 млн, получил еще 100 млн с кроссовок. Ты всего добился, что еще нужно?»

Теги Пол Пирс Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Пол Пирс в разговоре со своим многолетним товарищем Кевином Гарнеттом обратил внимание на недостаток желания добиваться высот от современных игроков.

«Смотрю я на их контракты с Лигой, обувные контракты.

Я не вижу в НБА этого духа соперничества. Представь, ты всю жизнь работал, чтобы дойти до такого состояния, когда можно сказать: «Черт, я только что подписал соглашение на 150 миллионов долларов и получил еще 100 миллионов долларов с кроссовок». Что мне еще делать надо?

Точно, вспомнил. Это ты сказал, я никогда не забуду. «Если хочешь увидеть, что из себя по-настоящему представляет человек, дай ему кучу денег». И тогда я понял. Многие парни подписывают контракты – все, это уже не те люди. Ты всего добился, что еще нужно?

Нарратив поменялся. Ты уже не просто игрок, ты ведь целый бренд. Уже не надо выходить и доказывать, что ты находишься в погоне за величием. Нужно лишь поддерживать минимально достаточный уровень», – сказал Пирс.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Тут не поспоришь🏀
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnTikVar
Огромные деньги убивают спорт. Это давно известный факт. Куча площадок и дворов, где молодежь и не очень рубятся ни за что похлеще чем братишки в регулярке. Ничего не поделаешь, бизнес, чтоб его.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blooooomka
Отчасти прав.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dev0
Факт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
boller_73
Беня Симонс одобрительно кивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий