Пол Пирс: «Я не вижу в НБА этого духа соперничества. Подписал контракт на 150 млн, получил еще 100 млн с кроссовок. Ты всего добился, что еще нужно?»

Бывший игрок НБА Пол Пирс в разговоре со своим многолетним товарищем обратил внимание на недостаток желания добиваться высот от современных игроков.

«Смотрю я на их контракты с Лигой, обувные контракты.

Я не вижу в НБА этого духа соперничества. Представь, ты всю жизнь работал, чтобы дойти до такого состояния, когда можно сказать: «Черт, я только что подписал соглашение на 150 миллионов долларов и получил еще 100 миллионов долларов с кроссовок». Что мне еще делать надо?

Точно, вспомнил. Это ты сказал, я никогда не забуду. «Если хочешь увидеть, что из себя по-настоящему представляет человек, дай ему кучу денег». И тогда я понял. Многие парни подписывают контракты – все, это уже не те люди. Ты всего добился, что еще нужно?

Нарратив поменялся. Ты уже не просто игрок, ты ведь целый бренд. Уже не надо выходить и доказывать, что ты находишься в погоне за величием. Нужно лишь поддерживать минимально достаточный уровень», – сказал Пирс.

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