Джоэл Эмбиид «тесно общается» с Дэрилом Мори, принимает «активное участие» в решениях фронт-офиса

Теги Филадельфия НБА Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Рамона Шелберн Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид играет ключевую роль в принятии решений по составу команды.

«Этот год действительно является решающим в том смысле, что у них есть все эти возможности для развития. Он очень тесно общается с Дэрилом Мори и руководством клуба, даже с владельцем Джошем Харрисом, обсуждая их планы и стратегию на будущее. И их план таков: у нас есть пространство для развития. Что ж, с этим пространством лучше что-то делать.

Значит ли это подписание свободных агентов? Значит ли это проведение обменов? Джоэл Эмбиид принимает самое активное участие во всех этих дискуссиях, которые ведутся в «Сиксерс».

Этот год очень важен, потому что они должны собрать команду на длительный срок, если они хотят, чтобы Джоэл Эмбиид был счастлив и оставался в команде. И он принимает самое активное участие во всех этих переговорах с руководством клуба», – сказала Шелберн.

Ранее разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».

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3 комментария

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Александр Лукашов
Ожидание:
— Не переживайте, сэр, я переговорю со всеми свободными агентами, чтобы было легче их подписать!

Реальность:
— Ну и что, что ты обещал, Дэрил. Он не будет получать больше меня!
+4
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Максим Макеев
ну пусть составляют список игроков которые могут придти летом 24 на место хардена и харриса
другого тут не сделать уже
а вообще в идеале эмбиид мог бы стать мостом между харденом и мори, но там видимо бесполезно разговаривать уже
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DiffusedLight
Ответ Александр Лукашов
Ожидание: — Не переживайте, сэр, я переговорю со всеми свободными агентами, чтобы было легче их подписать! Реальность: — Ну и что, что ты обещал, Дэрил. Он не будет получать больше меня!
Хорошшшш
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0
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