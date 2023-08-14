Джоэл Эмбиид «тесно общается» с Дэрилом Мори, принимает «активное участие» в решениях фронт-офиса

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид играет ключевую роль в принятии решений по составу команды.

«Этот год действительно является решающим в том смысле, что у них есть все эти возможности для развития. Он очень тесно общается с и руководством клуба, даже с владельцем Джошем Харрисом, обсуждая их планы и стратегию на будущее. И их план таков: у нас есть пространство для развития. Что ж, с этим пространством лучше что-то делать.

Значит ли это подписание свободных агентов? Значит ли это проведение обменов? принимает самое активное участие во всех этих дискуссиях, которые ведутся в «Сиксерс».

Этот год очень важен, потому что они должны собрать команду на длительный срок, если они хотят, чтобы Джоэл Эмбиид был счастлив и оставался в команде. И он принимает самое активное участие во всех этих переговорах с руководством клуба», – сказала Шелберн.

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