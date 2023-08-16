Рамона Шелберн: «Харден сделает жизнь «Филадельфии» невыносимой, если его не обменяют»

Журналист ESPN Рамона Шелберн поделилась информацией о том, как звездный защитник «Филадельфии» собирается ускорять процесс обмена из клуба.

Харден недавно открыто назвал президента «76-х» «лжецом».

«Мне рассказали, что это только начало. Харден сделает жизнь «Филадельфии» невыносимой, если его не обменяют», – заявила Шелберн.

Ранее похожей информацией делился инсайдер Эдриан Воджнаровски.

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