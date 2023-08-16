Рамона Шелберн: «Харден сделает жизнь «Филадельфии» невыносимой, если его не обменяют»
Журналист ESPN Рамона Шелберн поделилась информацией о том, как звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден собирается ускорять процесс обмена из клуба.
Харден недавно открыто назвал президента «76-х» Дэрила Мори «лжецом».
«Мне рассказали, что это только начало. Харден сделает жизнь «Филадельфии» невыносимой, если его не обменяют», – заявила Шелберн.
Ранее похожей информацией делился инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
Комментарии