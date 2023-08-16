Рамона Шелберн: «Харден сделает жизнь «Филадельфии» невыносимой, если его не обменяют»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Журналист ESPN Рамона Шелберн поделилась информацией о том, как звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден собирается ускорять процесс обмена из клуба.

Харден недавно открыто назвал президента «76-х» Дэрила Мори «лжецом».

«Мне рассказали, что это только начало. Харден сделает жизнь «Филадельфии» невыносимой, если его не обменяют», – заявила Шелберн.

Ранее похожей информацией делился инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий