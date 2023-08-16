Сестра Эла Хорфорда: «Вся «Филадельфия» – это одна большая задница»

Теги Бостон Филадельфия НБА Эл Хорфорд Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Анна Хорфорд, сестра экс-центрового «Сиксерс» Эла Хорфорда, снова выразила свое критическое мнение о клубе из Филадельфии.

Хорфорд в 2019 году подписал с «76-ми» контракт на 109 миллионов долларов и 4 сезона, но набирал за команду 11,9 очка за игру. В 2020-м его обменяли.

«Похоже, вся «Филадельфия» с ее организацией – это одна большая задница», – написала девушка.

Так Анна отреагировала на видео со звездой команды Джеймсом Харденом, который назвал президента «76-х» Дэрила Мори лжецом.

Известные своей требовательностью поклонники «Филадельфии» в период выступления игрока за клуб критиковали как Хорфорда, так и членов его семьи, устраивая перепалки в соцсетях.

Анна Хорфорд приводила скриншоты с оскорбительными высказываниями поклонников клуба в свой адрес. Она назвала местных болельщиков «самыми убогими в НБА».

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1 комментарий

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AEZAKMI228
Зай, бостон не лучше абсолютно
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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