« » в обозримом будущем обменяет форварда , чтобы ускорить процесс перестройки состава.

Об этом сообщил баскетбольный обозреватель Марк Медина.

«Обмен Сиакама видится неизбежным. Они ожидают, когда получат выгодное предложение в виде качественных игроков ротации, истекающих контрактов и драфт-пиков, то есть всех ресурсов, которые должны ускорить перестройку», – информирует Медина.

29-летний Сиакам в минувшем сезоне набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за матч.

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