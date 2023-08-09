Обозреватель Марк Медина: «Обмен Сиакама видится неизбежным»
«Торонто» в обозримом будущем обменяет форварда Паскаля Сиакама, чтобы ускорить процесс перестройки состава.
Об этом сообщил баскетбольный обозреватель Марк Медина.
«Обмен Сиакама видится неизбежным. Они ожидают, когда получат выгодное предложение в виде качественных игроков ротации, истекающих контрактов и драфт-пиков, то есть всех ресурсов, которые должны ускорить перестройку», – информирует Медина.
29-летний Сиакам в минувшем сезоне набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за матч.
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