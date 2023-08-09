«Торонто» не захотел обменивать Сиакама в «Атланту» на Хантера, Гриффина и драфт-активы
«Атланта» заинтересована в приобретении форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Рэпторс» отклонили предложение «Хоукс», включающее Де’Андре Хантера, Эй Джей Гриффина и драфт-активы.
Сиакам в минувшем сезоне набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за матч.
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