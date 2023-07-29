«Орландо» больше не претендует на Паскаля Сиакама

« » больше не является претендентом на форварда « » .

Как отмечает инсайдер Марк Стейн, «Мэджик» перестали быть одним из вариантов продолжения карьеры Сиакама вскоре после того, как были упомянуты в качестве заинтересованной стороны в середине июля.

«Рэпторс» продолжают рассматривать варианты обмена 29-летнего камерунца.

Сиакам в минувшем сезоне набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за матч.

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