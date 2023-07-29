«Орландо» больше не претендует на Паскаля Сиакама
«Орландо» больше не является претендентом на форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.
Как отмечает инсайдер Марк Стейн, «Мэджик» перестали быть одним из вариантов продолжения карьеры Сиакама вскоре после того, как были упомянуты в качестве заинтересованной стороны в середине июля.
«Рэпторс» продолжают рассматривать варианты обмена 29-летнего камерунца.
Сиакам в минувшем сезоне набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за матч.
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