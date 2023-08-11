Джамал Мюррэй отреагировал на рейтинг 88 в NBA 2K24: «Хотя бы бросок в прыжке поправьте мне»

Разыгрывающий « » шуткой отреагировал на свой рейтинг в новой версии популярного баскетбольного симулятора NBA 2K24.

Разработчики оценили защитника общим рейтингом 88.

«🤦🏽‍♂️ может тогда вы хотя бы рейтинг броска в прыжке мне поправите @NBA2K», – написал Мюррэй в соцсети.

Первый номер драфта Виктор Вембаньяма получил общий рейтинг 84, ранее подписавший контракт на 306 млн долларов Джейлен Браун – 89.

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