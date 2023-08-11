Джамал Мюррэй отреагировал на рейтинг 88 в NBA 2K24: «Хотя бы бросок в прыжке поправьте мне»

Теги Денвер НБА Джамал Мюррэй NBA 2K Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй шуткой отреагировал на свой рейтинг в новой версии популярного баскетбольного симулятора NBA 2K24.

Разработчики оценили защитника общим рейтингом 88.

«🤦🏽‍♂️ может тогда вы хотя бы рейтинг броска в прыжке мне поправите @NBA2K», – написал Мюррэй в соцсети.

Первый номер драфта Виктор Вембаньяма получил общий рейтинг 84, ранее подписавший контракт на 306 млн долларов Джейлен Браун – 89.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banderos
Я бы его и Букера поменял рейтингами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Ответ banderos
Я бы его и Букера поменял рейтингами
Да вы зачем вообще рейтинг в игре судите с живой игрой, там вообще связи не должно быть как таковой, Леброн что ли играет на такой рейтинг? Тут вопрос навыков, вот дали тейтуму 95, но влияния такого нет, мюррей в плове был очень хорош, да и весь Денвер был хорош, йокич разгружает и дает пространство остальным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banderos
Ответ mqh9pzrxgf
Да вы зачем вообще рейтинг в игре судите с живой игрой, там вообще связи не должно быть как таковой, Леброн что ли играет на такой рейтинг? Тут вопрос навыков, вот дали тейтуму 95, но влияния такого нет, мюррей в плове был очень хорош, да и весь Денвер был хорош, йокич разгружает и дает пространство остальным
https://imgix.bustle.com/2017/5/10/b848efb5-06a1-4c3a-9157-c76bfd3b7803.jpg?w=614&fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=50&dpr=2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий