«Альба» подтвердила переход Стерлинга Брауна

Берлинская « » подписала контракт с бывшим игроком НБА Стерлингом Брауном (28 лет, 196 см).

Американский баскетболист стал пятым новобранцем берлинского клуба этим летом и заключил соглашение до 2025 года.

Браун был выбран во втором раунде драфта 2017 года, после чего провел три сезона за «Милуоки». Затем защитник выступал за «Хьюстон» и «Даллас».

Большую часть прошлого сезона Браун провел в G-лиге. В январе защитник подписал 10-дневный контракт с «Лейкерс» и провел за команду четыре матча.

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