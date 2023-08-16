«Альба» подтвердила переход Стерлинга Брауна
Берлинская «Альба» подписала контракт с бывшим игроком НБА Стерлингом Брауном (28 лет, 196 см).
Американский баскетболист стал пятым новобранцем берлинского клуба этим летом и заключил соглашение до 2025 года.
Браун был выбран во втором раунде драфта 2017 года, после чего провел три сезона за «Милуоки». Затем защитник выступал за «Хьюстон» и «Даллас».
Большую часть прошлого сезона Браун провел в G-лиге. В январе защитник подписал 10-дневный контракт с «Лейкерс» и провел за команду четыре матча.
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