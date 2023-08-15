Стерлинг Браун продолжит карьеру в «Альбе»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Альба чемпионат Германии Стерлинг Браун Баскетбол

Берлинская «Альба» подписала контракт с бывшим игроком НБА Стерлингом Брауном (28 лет, 196 см).

Об этом сообщило агентство баскетболиста.

Браун был выбран во втором раунде драфта 2017 года, после чего провел три сезона за «Милуоки». Затем защитник выступал за «Хьюстон» и «Даллас».

Большую часть прошлого сезона Браун провел в G-лиге. В январе защитник подписал 10-дневный контракт с «Лейкерс» и провел за команду четыре матча.

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