Маттео Спаньоло стал игроком «Альбы»

Теги переходы Миннесота Turkish Airlines EuroLeague Альба Реал чемпионат Германии Маттео Спаньоло Баскетбол

Итальянский защитник Маттео Спаньоло (20 лет, 195 см) присоединился к «Альбе».

Контракт рассчитан на 3 года.

Права на итальянца в Европе принадлежали «Реалу». Клубы договорились о сделке. 

Спаньоло был выбран «Миннесотой» под 50-м номером драфта-2022.

Прошлый сезон Маттео отыграл в аренде за «Тренто», набирая 12,5 очка, 3,8 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч в чемпионате Италии.

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