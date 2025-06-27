«Бакс» 4 года следили за Боголюбом Марковичем и пытались подняться за ним на драфте

Боголюб Маркович был выбран «Милуоки» 47-м на драфте-2025 НБА.

19-летний сербский форвард (210 см) из «Меги» был объектом наблюдений скаутов клуба более 4 лет. «Бакс» считали, что игрок уйдет выше 47-го места и пытались подняться на драфте, но в итоге смогли взять его со своей позиции.

Форвард примет участие в Летней лиге, но пока нет определенности по следующему сезону. Считалось, что Маркович проведет еще год в «Меге». Но «Милуоки » и сторона игрока обсудят варианты.

«У него отличные габариты, атлетизм, он хорошо бросает. Отличный баскетбольный IQ, понимание игры.

Видим в нем мобильного 4-го номера. Но есть возможность, что он сумеет играть на пятерке, когда наберет массу. Неплохо защищается под кольцом, умеет набирать очки и бежать в быстрые атаки. Может пасовать и действовать с мячом в руках.

Уверены, что ему нужно стать сильнее. Поработает с нашими тренерами и медиками, чтобы определить его оптимальный вес. Хотим, чтобы он сохранил свою мобильность и латеральную подвижность.

У него высокий потенциал. Сочетание навыков и роста могут привести его к успеху в НБА . Он уже играет против взрослых мужчин в контактный баскетбол. Мы не могли пропустить такую возможность», – поделился ассистент генменеджера «Бакс» Милт Ньютон.