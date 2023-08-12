«Альба» близка к подписанию Стерлинга Брауна

Берлинская « » близка к подписанию контракта с бывшим игроком НБА Стерлингом Брауном (28 лет, 196 см), сообщает SDNA.

Браун был выбран во втором раунде драфта 2017 года, после чего провел три сезона за «Милуоки». Затем защитник выступал за «Хьюстон» и «Даллас».

Большую часть прошлого сезона Браун провел в G-лиге. В январе защитник подписал 10-дневный контракт с «Лейкерс» и провел за команду четыре матча.

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