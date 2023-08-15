Наталия Фураева: «Игокеа» в дни юбилея очень хотела видеть ЦСКА, поэтому устроила турнир»

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала, что боснийская «Игокеа» очень хотела видеть московский клуб на своем 50-летии, поэтому пошла на пожелания ЦСКА и устроила турнир.

«Рассчитываем, что предстоящие предсезонные матчи будут полезны для команды. Потому что, выстраивая предсезонную подготовку, мы сами выбираем себе определенных соперников, определенные турниры и ритм матчей.

Хотелось бы отдельно рассказать о предстоящей игре с командой «Игокеа». Они начали приглашать нас еще с февраля. В сентябре им предстоит празднование 50‑летия клуба. И в дни юбилея они очень хотели видеть ЦСКА.

Конечно, туда очень нелегко добираться. И ради одной игры для нас это стало бы серьезной нагрузкой. Поэтому они пошли на все наши пожелания и пригласили еще и другие команды и устроили турнир, а также пошли нам навстречу по датам проведения игр.

В общем, думаю, нас ждет интересный зрелищный матч двух юбиляров. Один отмечает 50‑летие, другой отметил 100‑летие. Думаем, это будет интересное мероприятие», — сказала Фураева.

6 сентября ЦСКА сыграет с «Игокеа», 8 сентября – с турецким « ».

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