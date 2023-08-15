Наталия Фураева: «Игокеа» в дни юбилея очень хотела видеть ЦСКА, поэтому устроила турнир»

Теги товарищеские матчи ЦСКА Галатасарай Наталия Фураева Игокеа Баскетбол

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала, что боснийская «Игокеа» очень хотела видеть московский клуб на своем 50-летии, поэтому пошла на пожелания ЦСКА и устроила турнир.

«Рассчитываем, что предстоящие предсезонные матчи будут полезны для команды. Потому что, выстраивая предсезонную подготовку, мы сами выбираем себе определенных соперников, определенные турниры и ритм матчей.

Хотелось бы отдельно рассказать о предстоящей игре с командой «Игокеа». Они начали приглашать нас еще с февраля. В сентябре им предстоит празднование 50‑летия клуба. И в дни юбилея они очень хотели видеть ЦСКА.

Конечно, туда очень нелегко добираться. И ради одной игры для нас это стало бы серьезной нагрузкой. Поэтому они пошли на все наши пожелания и пригласили еще и другие команды и устроили турнир, а также пошли нам навстречу по датам проведения игр.

В общем, думаю, нас ждет интересный зрелищный матч двух юбиляров. Один отмечает 50‑летие, другой отметил 100‑летие. Думаем, это будет интересное мероприятие», — сказала Фураева.

6 сентября ЦСКА сыграет с «Игокеа», 8 сентября – с турецким «Галатасараем».

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