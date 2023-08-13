Роберт Ковингтон: «Прошлый год прошел не так, как я ожидал, поэтому я ничего не вынес из него. Начинаю все с чистого листа»

Теги Клипперс НБА Роберт Ковингтон Баскетбол

Форвард «Клипперс» Роберт Ковингтон рассказал, какие выводы сделал из неудачного сезона-2022/23.

«Я ничего не вынес из прошлого года. Прошлый год прошел не так, как я ожидал, поэтому я ничего не вынес из него. Начинаю все с чистого листа, с нового сезона. Это мой менталитет.

Я оставил это в прошлом и сосредоточился на настоящем моменте и движении вперед. В этом и заключается вся суть. Нельзя зацикливаться на том, что произошло в прошлом сезоне, что бы там ни было. Это случилось. Так что я просто забыл об этом, пора двигаться вперед», – цитирует Ковингтона The Athletic.

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1 комментарий

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711M
странная тема довольно, РоКо всего 32, когда в позапрошлом сезоне он перешел в Клипперс, у него даже был 40+ очковый матч - а в этом чет конкретно на него подзабили, хотя в определенной роли он до сих пор может быть суперполезным
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