Роберт Ковингтон: «Прошлый год прошел не так, как я ожидал, поэтому я ничего не вынес из него. Начинаю все с чистого листа»

Форвард « » рассказал, какие выводы сделал из неудачного сезона-2022/23.

«Я ничего не вынес из прошлого года. Прошлый год прошел не так, как я ожидал, поэтому я ничего не вынес из него. Начинаю все с чистого листа, с нового сезона. Это мой менталитет.

Я оставил это в прошлом и сосредоточился на настоящем моменте и движении вперед. В этом и заключается вся суть. Нельзя зацикливаться на том, что произошло в прошлом сезоне, что бы там ни было. Это случилось. Так что я просто забыл об этом, пора двигаться вперед», – цитирует Ковингтона The Athletic.

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