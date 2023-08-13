Роберт Ковингтон о предстоящем сезоне: «Вендетта»

Теги Клипперс НБА Роберт Ковингтон Баскетбол

Форвард «Клипперс» Роберт Ковингтон поделился своим настроем на предстоящий сезон НБА-2023/24.

«Вендетта.

Не играя так много в прошлом году, я действительно оказался в положении: «Так, спокойно. Я должен доказать им». Так что возвращаюсь, делаю то, что должен делать. Говорят, что это такой образ мышления – вернуться сильнее, стать лучше. Тогда ничего этого не будет. Не будет никаких проблем, что бы ни случилось», – сказал Ковингтон в интервью The Athletic.

32-летний форвард проводил на паркете в среднем 16,2 минуты за матч в регулярке, набирая 6 очков и 3,5 подбора.

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