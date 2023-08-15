«Кавальерс» проведут четыре предсезонных матча

Стало известно расписание предсезонных игр « ».

«Кавальерс» сыграют четыре выставочных матча в рамках подготовки к сезону-2023/24. Первый матч состоится в Атланте против «Хоукс» 10 октября.

Затем «Кавальерс» вернутся домой, где примут « » (12 октября) и «Маккаби Раанана» (16 октября). Команда завершит предсезонку 20 октября гостевым матчем против «Индианы».

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков