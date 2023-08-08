Клэй Томпсон: «Поражение в финале 2016 года по-прежнему причиняет боль»

Защитник «Голден Стэйт» признался, что так и не смирился с поражением в финальной серии 2016 года с « ».

«Честно говоря, я думал, что мы победим в седьмом матче. Мы не проигрывали дома. В прошлый раз, когда это случилось, Кайри и Леброн набрали по 40 очков каждый, впервые в истории финалов. Я считал, что это такая аномалия, иногда такое случается.

Поражение в финале 2016 года по-прежнему причиняет боль. Больно вспоминать об этом. Но я не знаю, если бы мы победили, то не получили бы Кевина Дюрэнта, так что компенсация у нас была... но это все равно больно. Я не стал бы говорить такое тогда, в моменте, гордость не позволила бы. То поражение все еще воспринимается очень болезненно», – заявил Томпсон.

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