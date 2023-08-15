Лука Дончич: «Это старая травма. Все в порядке»
Звездный разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич заявил, что травма, которая сейчас его беспокоит — это та же травма, которая беспокоила его после Матча всех звезд НБА в прошлом сезоне.
«Это старая травма, из-за которой у меня были проблемы в марте в НБА. Поэтому мы сделали МРТ. Все в порядке. Хуже не стало», – сказал Дончич.
Дончич пропустил субботний товарищеский матч против сборной США. По словам Федерации баскетбола Словении, решение было принято в качестве меры предосторожности.
Комментарии