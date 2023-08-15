Лука Дончич: «Это старая травма. Все в порядке»

Теги травмы Даллас сборная Словении Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич заявил, что травма, которая сейчас его беспокоит — это та же травма, которая беспокоила его после Матча всех звезд НБА в прошлом сезоне. 

«Это старая травма, из-за которой у меня были проблемы в марте в НБА. Поэтому мы сделали МРТ. Все в порядке. Хуже не стало», – сказал Дончич.

Дончич пропустил субботний товарищеский матч против сборной США. По словам Федерации баскетбола Словении, решение было принято в качестве меры предосторожности.

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