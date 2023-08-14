Сборная Словении определилась с заявкой на ЧМ-2023
Сборная Словении определилась с итоговым составом из 12 баскетболистов, которые выступят на ЧМ-2023.
Альяж Кунц и Джордан Морган покинули расположение команды после участия в товарищеских матчах.
Словения попала в группу F и сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой на острове Окинава, Япония.
Состав сборной Словении на ЧМ-2023:
Яка Блажич («Бахчешехир»), Якоб Чебашек, Жига Димец, Лука Дончич («Даллас»), Зоран Драгич, Грегор Глас («Партизан»), Грегор Хроват («Дижон»), Алексей Николич («Гран-Канария»), Бине Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар («Альба»), Майк Тоби («Барселона»).
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