Сборная Словении определилась с заявкой на ЧМ-2023

Сборная Словении определилась с итоговым составом из 12 баскетболистов, которые выступят на ЧМ-2023.

Альяж Кунц и Джордан Морган покинули расположение команды после участия в товарищеских матчах.

Словения попала в группу F и сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой на острове Окинава, Япония.

Состав сборной Словении на ЧМ-2023:

Яка Блажич («Бахчешехир»), Якоб Чебашек, Жига Димец, («Даллас»), Зоран Драгич, («Партизан»), Грегор Хроват («Дижон»), («Гран-Канария»), Бине Препелич, , Жига Самар («Альба»), Майк Тоби («Барселона»).

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