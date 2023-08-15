Зоран Лукич: «Молодой состав готовится к возвращению на мировую арену. Надеюсь, наш баскетбол ждут большие успехи»

Теги сборная России сборная Беларуси сборная Ирана Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от летнего сбора команды, который прошел в два этапа.

В августе в Перми россияне дважды играли с Ираном, одержав две победы.

«Были проведены корректировки, и вторая игра действительно отличалась от первой. Однако все равно у нас были провальные минуты – где-то 7-8 неудачных минут без идей и без правильных решений. В остальное время мы находили открытые броски и здорово создавали ситуации. Я особенно рад за Максима Барашкова, который просто вышел со скамейки и выстрелил. Он играл очень уверенно и переломил ход встречи.

Так же, как и мы, сборная Ирана преследовала в Перми свои цели. Не стоит забывать, что эта команда готовится к чемпионату Мира. В ротации игроков тренер пробовал новые опции, которые хочет играть на мировом турнире, реализовывал свои специальные разработки в подготовке к турниру. В связи с этим мы тоже не теряли время. Иран был интересен для нас как соперник, о котором мы знаем минимум информации – можно было увидеть, насколько быстро наши игроки могут читать его, переключаться и принимать правильные решения без достаточной тактической подготовки. Это было для меня одним из самых важных моментов.

Задачи сбора были такими же, как и на предыдущих сборах – поскольку мы работаем с молодым коллективом, важно было просмотреть всех игроков, посмотреть их реакции. У нас были разные соперники в товарищеских матчах: игра Ирана очень отличается от игры Беларуси. Так или иначе, на сборах мы продолжаем идти по намеченной дороге – подготовке к будущему, к моменту, когда российский баскетбол вернется на мировую арену. Молодой состав готовится к этому и, я надеюсь, наш баскетбол ждут новые большие успехи», – заявил Лукич.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Ваш баскетбол, конечно, ждут успехи. А русский – нет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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