Зоран Лукич: «Молодой состав готовится к возвращению на мировую арену. Надеюсь, наш баскетбол ждут большие успехи»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от летнего сбора команды, который прошел в два этапа.

В августе в Перми россияне дважды играли с Ираном, одержав две победы.

«Были проведены корректировки, и вторая игра действительно отличалась от первой. Однако все равно у нас были провальные минуты – где-то 7-8 неудачных минут без идей и без правильных решений. В остальное время мы находили открытые броски и здорово создавали ситуации. Я особенно рад за Максима Барашкова, который просто вышел со скамейки и выстрелил. Он играл очень уверенно и переломил ход встречи.

Так же, как и мы, сборная Ирана преследовала в Перми свои цели. Не стоит забывать, что эта команда готовится к чемпионату Мира. В ротации игроков тренер пробовал новые опции, которые хочет играть на мировом турнире, реализовывал свои специальные разработки в подготовке к турниру. В связи с этим мы тоже не теряли время. Иран был интересен для нас как соперник, о котором мы знаем минимум информации – можно было увидеть, насколько быстро наши игроки могут читать его, переключаться и принимать правильные решения без достаточной тактической подготовки. Это было для меня одним из самых важных моментов.

Задачи сбора были такими же, как и на предыдущих сборах – поскольку мы работаем с молодым коллективом, важно было просмотреть всех игроков, посмотреть их реакции. У нас были разные соперники в товарищеских матчах: игра Ирана очень отличается от игры Беларуси. Так или иначе, на сборах мы продолжаем идти по намеченной дороге – подготовке к будущему, к моменту, когда российский баскетбол вернется на мировую арену. Молодой состав готовится к этому и, я надеюсь, наш баскетбол ждут новые большие успехи», – заявил Лукич.

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