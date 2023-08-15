Ронни 2К о рейтинге 96 у Леброна: «Он все еще Леброн Джеймс»
Промоутер баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К выразил уверенность в том, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс продолжит выступать на высочайшем уровне и в новом сезоне.
В NBA 2K24 у 38-летнего Джеймса рейтинг 96.
«Леброн последовательно делал свое дело на протяжении 20 лет, у него было очень мало травм, по крайней мере, серьезных. Довольно сложно вносить изменения в его рейтинг, потому вы знаете, чего от него ожидать. Мы ожидаем, что он продолжит быть собой и в 21-м сезоне в НБА.
Ему будет сложно подняться в рейтинге, но и опустится он вряд ли, ведь это все еще Леброн Джеймс», – заявил Ронни 2К.
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