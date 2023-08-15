«Парма» не станет предлагать новый контракт Павлу Антипову («Свободный агент»)

Форвард Павел Антипов (31 год, 201 см) покидает «Парму».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», «Парма» решила не предлагать новый контракт Антипову.

Агенты баскетболиста пытаются найти ему новое место работы в Лиге ВТБ.

В прошедшем сезоне Антипов набирал 5,8 очка и 3,2 подбора за 22:54 минуты на паркете.

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