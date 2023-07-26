«Парма» сохранит в составе Глеба Фирсова

«Парма» продлит контракт с центровым Глебом Фирсовым (18 лет, 208 см), сообщает «Перехват».

В прошлом сезоне 18-летний бигмен провел за пермскую команду лишь один матч в лиге ВТБ. В составе «молодежки» он сыграл 30 встреч, набирая в среднем 10,7 очка, 5,8 подбора и 1,7 передачи за 20 минут на паркете.

В 2022 году Фирсов второй раз подряд стал лучшим центровым чемпионата России среди юношей 2005 года рождения.

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