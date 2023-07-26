«Парма» сохранит в составе Глеба Фирсова

Теги возможные переходы Единая лига ВТБ Парма-Пари Глеб Фирсов Баскетбол

«Парма» продлит контракт с центровым Глебом Фирсовым (18 лет, 208 см), сообщает «Перехват».

В прошлом сезоне 18-летний бигмен провел за пермскую команду лишь один матч в Единой лиге ВТБ. В составе «молодежки» он сыграл 30 встреч, набирая в среднем 10,7 очка, 5,8 подбора и 1,7 передачи за 20 минут на паркете.

В 2022 году Фирсов второй раз подряд стал лучшим центровым чемпионата России среди юношей 2005 года рождения.

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий