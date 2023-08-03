«Парма» сделала предложение Би Джей Джонсону

Пермская «Парма» предложила контракт бывшему игроку НБА Би Джей Джонсону (27 лет, 201 см), сообщает Telegram-канал «Перехват». Стороны ведут переговоры.

Американский легкий форвард перебрался в Европу в 2022 году, заключив соглашение с испанским « ». В минувшем сезоне ACB он сыграл во всех 34 матчах, набирая в среднем 11,1 очка и 5,1 подбора за 27,5 минуты на паркете.

До этого Джонсон провел четыре сезона в НБА, выступая за «Атланту», «Сакраменто» и «Орландо». Показатели в НБА – 3,8 очка и 1,8 подбора в среднем за встречу.

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