Дэрил Мори «равнодушен» к заявлению Хардена и не намерен его обменивать. Агент пытался отговорить MVP-2018 от публичных высказываний

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Обозреватель «Филадельфии» Джейсон Дюмас со ссылкой на источник во фронт-офисе информирует, что президент организации Дэрил Мори «равнодушен» к заявлению Джеймса Хардена.

Мори «твердо стоит на том», что не станет обменивать Хардена, если только это не сделает «Сиксерс» сильнее, отмечает Дюмас.

Между тем, пишет журналист, агент Хардена советовал ему не совершать этого публичного высказывания.

Сегодня разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», также сказав, что не будет играть за организацию, частью которой тот является.

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11 комментариев

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Fungus_Amongus
Если Харден после такого заявления согласится вернуться в Филу и играть как ни в чем ни бывало, над ним до конца карьеры будут все ржать. Конечно, Харден рискует не получить ЗП если продолжит стоять на своем, а обмен так и не наступит, но и выглядеть в таком позорном свете тоже вряд ли захочет. Хз что окажется сильнее. План Моури нормализовать отношения и вернуть его в расположение команды выглядит сомнительным теперь. И уж тем более вряд ли получится продлить его на тот контракт, который готов дать Моури. Так что обмен скорее всего неминуем, пусть и будут тянуть до последнего. Хотелось бы за мешок картошки в Клипперс конечно, но боюсь, Хардену не столь принципиально куда уходить из Филы, вряд ли будет как Лиллард отпугивать других претендентов, чтобы в Клипперс попасть. Скорее всего как только Моури снизит цену появятся другие претенденты на Хардена.
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udod
у Торонто нет нормального разыгрывающего, а винги есть, истекающего Хардена на истекающего Сиакама)
только Уджири скорее захочет что-то на перспективу, а не один год капризной Бороды
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Диономис
Обменяйте обратно на Бэна Симмонса!)
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Tim Timson
будешь играть. голосом Высоцкого)
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Tolball
Ответ udod
у Торонто нет нормального разыгрывающего, а винги есть, истекающего Хардена на истекающего Сиакама) только Уджири скорее захочет что-то на перспективу, а не один год капризной Бороды
Торонто лучше за Сиакама 3-4пика выручить,а разыгрывающих молодых искать,через драфт или обмены.
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udod
Ответ Tolball
Торонто лучше за Сиакама 3-4пика выручить,а разыгрывающих молодых искать,через драфт или обмены.
или сделать разыгрывающим Барнса
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