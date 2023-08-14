Дэрил Мори «равнодушен» к заявлению Хардена и не намерен его обменивать. Агент пытался отговорить MVP-2018 от публичных высказываний

Обозреватель «Филадельфии» Джейсон Дюмас со ссылкой на источник во фронт-офисе информирует, что президент организации «равнодушен» к заявлению .

Мори «твердо стоит на том», что не станет обменивать Хардена, если только это не сделает «Сиксерс» сильнее, отмечает Дюмас.

Между тем, пишет журналист, агент Хардена советовал ему не совершать этого публичного высказывания.

Сегодня разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», также сказав, что не будет играть за организацию, частью которой тот является.

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