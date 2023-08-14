Журналист ESPN Пабло Торре: «Харден начал кампанию против Мори в Китае, где Дэрил является врагом № 1 в НБА за пост про Гонконг. Джеймс получает звание «Главный инициатор обменов всех времен»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Журналист и ведущий ESPN Пабло Торре считает, что разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден заранее продумал, как лучше донести свою позицию общественности.

«Харден начал кампанию против Мори в Китае, где Дэрил является врагом № 1 в НБА за пост про Гонконг, – поэтому Джеймс получает звание «Главный инициатор обменов всех времен». Ходячий геополитический «костюм толстяка», – пишет журналист.

В 2019 году Мори, будучи генеральным менеджером «Рокетс», опубликовал пост в поддержку Гонконга, что вызвало незамедлительную реакцию Китая – местное телевидение перестало транслировать матчи «Хьюстона».

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3 комментария

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Van
Харден понимает, что Китай — второй крупнейший рынок для НБА, и зарабатывает себе политические очки за счёт и так случившегося конфликта. А там глядишь пару рекламных контрактов дадут. Как говорится, кошка-жена, социальный рейтинг+++, нефритовый стержень.
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ДИКАНЬ
Мори красавчик. Теперь У Хардена контрактный год))) или играй на новый контракт или получишь минималку следующим летом))
+1
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