Звезда «Сиксерс» Харден назвал президента клуба Мори «лжецом»: «Никогда не буду работать с ним в одной организации»

Звездный защитник «Филадельфии» во время общения с китайскими баскетболистами открыто назвал главу клубного офиса «лжецом».

«Дэрил Мори – лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации. Повторю: Дэрил Мори – лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации», – заявил Харден.

В июне Харден воспользовался опцией на 35,6 миллиона долларов, а затем запросил обмен из команды. По информации инсайдеров, Джеймс был недоволен тем, что Мори не предложил ему максимальное продление контракта.

«Сиксерс» на прошлой неделе прекратили переговоры по возможному обмену Хардена. Клуб надеялся сохранить 33-летнего игрока, который следующим летом станет свободным агентом.

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