Звезда «Сиксерс» Харден назвал президента клуба Мори «лжецом»: «Никогда не буду работать с ним в одной организации»

Теги Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден во время общения с китайскими баскетболистами открыто назвал главу клубного офиса Дэрила Мори «лжецом».

«Дэрил Мори – лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации. Повторю: Дэрил Мори – лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации», – заявил Харден.

В июне Харден воспользовался опцией на 35,6 миллиона долларов, а затем запросил обмен из команды. По информации инсайдеров, Джеймс был недоволен тем, что Мори не предложил ему максимальное продление контракта.

«Сиксерс» на прошлой неделе прекратили переговоры по возможному обмену Хардена. Клуб надеялся сохранить 33-летнего игрока, который следующим летом станет свободным агентом. 

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boroldinho
От любви до ненависти одна максималка
+49
-1
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1ntegro
Ответ kwinto88
а за что собственно ему максималку ? За то, что он в прошлом сезоне мяч из рук терял и засыпал на паркете ?
за то что в позапрошлом Харден мог подписать Макс на 4-5 лет, а Мори видимо уговорил ужаться для подписания ветеранов, а так же обещал выдать максималку в этом году. я не утверждаю что так и было, но очень на это похоже. А сейчас Хардену и подписаться некуда было, да и сезон выдался неудачный.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stinger033
Большой бизнес дело такое. Пока нет юридических обязательств, верить никому нельзя.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Ситдиков
Достаем попкорн
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ocelot
Ответ kwinto88
а за что собственно ему максималку ? За то, что он в прошлом сезоне мяч из рук терял и засыпал на паркете ?
это так... но если ему Мори пообещал или уверял в предложении максималки раньше а потом это не выполнил то слова Хардена конечно можно понять
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Рамля
Ситуация в том что Харден подобрал опцию чтобы Фила получила что-то за его обмен, Мори решил что он самый умный
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
konstantin khmel
На уступки по зп пошёл?
Опцию продлил, чтобы обменять удобнее было?

Он шёл навстречу Мори, имхо, я на стороне бороды.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эзотерический Фундаменталист
Ответ Boroldinho
От любви до ненависти одна максималка
Вполне себе повод
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Ерин
Или Харден знает , что владельцы Мори уволить собираются ... можно правду говорить ...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эзотерический Фундаменталист
Ответ Максим Макеев
о реальном обещании нет информации зато есть информация о том что хардену могли доплатить акциями летом 22 за продление с филой дабы покрыть ему ущерб и про то как он в хьюстон хотел свалить информация тоже есть
О реальном обещании и не будет информации, потому что это против правил лиги. Но все всё понимали. Вся лига держится на таких обещаниях, и их нарушение сильно бьёт по репутации и балансу рынка.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnTikVar
Как-будто Борода, побежавший из Бруклина, сверкая пятками, претендует на звание самого ответственного и исполнительного работника в лиге. Смех.
На самом деле, мне так кажется, Харден невольно подбрасывает дровишек в огонь противостояния влальцев с игроками. И полыхнёт там видимо скоро, от этих бесконечных требований и ультиматумов.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Водонос
Сильное заявление. Сильное. Мой респект Хардену. Мосты сожжены.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serginho07
Походу мори его наеп год назад, когда борода в зп ужался...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daishi
Жаль только Эмбиидыча, капитальная у него непруха на партнеров и менеджмент.))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vanila Panda
Ответ Daishi
Жаль только Эмбиидыча, капитальная у него непруха на партнеров и менеджмент.))
Судя по его выскаываниям, ему в команде нужны 4 олстара. А то он один бедный не может тащить этот сброд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay
Мори в Китае сильно не любят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Калашников
Ответ konstantin khmel
На уступки по зп пошёл? Опцию продлил, чтобы обменять удобнее было? Он шёл навстречу Мори, имхо, я на стороне бороды.
продлил потому, что почти ни у кого в лиге нет свободного места в платежке чтобы вместить его контракт при подписании свободным агентом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Не дали максималку главному чокеру 7-х матчей плей-офф, наглецы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Селиван
Чёрный Санта уже едет с ярмарки, по сему подписывать его на максималку - не уважать свою команду!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Мори получит черную метку от игроков)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daishi
Ответ Vanila Panda
Судя по его выскаываниям, ему в команде нужны 4 олстара. А то он один бедный не может тащить этот сброд
Сброд не сброд, а драма, истерики и неопределенность - это то, что доктор прописал для "успешного" начала сезона.))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
Ответ AnTikVar
Как-будто Борода, побежавший из Бруклина, сверкая пятками, претендует на звание самого ответственного и исполнительного работника в лиге. Смех. На самом деле, мне так кажется, Харден невольно подбрасывает дровишек в огонь противостояния влальцев с игроками. И полыхнёт там видимо скоро, от этих бесконечных требований и ультиматумов.
НБА уже меморандум по тому же Лилларду выпустило
не знаю что они думают о Хардене но ситуация реально не смешная
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Райли Карри
Для китайцев слова Хардена про Мори как бальзам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Akbar_Uk
Сискерс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
удачи уехать играть за минималку летом 24 года
после этого никакой гм с ним торговаться не будет
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий