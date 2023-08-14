«Филадельфия» не предлагала продление контракта Джеймсу Хардену этим летом
«Филадельфия» не вела никаких контрактных переговоров с разыгрывающим Джеймсом Харденом этим летом, пишет обозреватель команды Джон Кларк.
Ссылаясь на источник в организации, Кларк отмечает, что «Сиксерс» «никогда не приходили к соглашению, не делали предложений и не получали предложений взамен» от Джеймса Хардена и его окружения этим летом.
В прошлом году стало известно, что MVP-2018 пошел сокращение зарплаты, чтобы организация могла усилить состав. Ожидалось, что этим летом Харден подпишет долгосрочный контракт с «Сиксерс».
Сегодня разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», также сказав, что не будет играть в организации, частью которой тот является.
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