«Филадельфия» не предлагала продление контракта Джеймсу Хардену этим летом

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

«Филадельфия» не вела никаких контрактных переговоров с разыгрывающим Джеймсом Харденом этим летом, пишет обозреватель команды Джон Кларк.

Ссылаясь на источник в организации, Кларк отмечает, что «Сиксерс» «никогда не приходили к соглашению, не делали предложений и не получали предложений взамен» от Джеймса Хардена и его окружения этим летом.

В прошлом году стало известно, что MVP-2018 пошел сокращение зарплаты, чтобы организация могла усилить состав. Ожидалось, что этим летом Харден подпишет долгосрочный контракт с «Сиксерс».

Сегодня разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», также сказав, что не будет играть в организации, частью которой тот является.

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3 комментария

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Sonder
https://www.sports.ru/basketball/1080916544.html
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Максим Макеев
Ответ Sonder
https://www.sports.ru/basketball/1080916544.html
а какой ген менеджер вообще об этом говорит
бостонские манагеры целую лекцию о этом могут написать)
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Максим Макеев
странно это очень
видимо думали что 99% в хьюстон перейдет
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